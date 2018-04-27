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На сэкономленные в госзакупках деньги закупят автомобили для детей
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На сэкономленные в госзакупках деньги закупят автомобили для детей 

Деловое сообщество 5 часов назад
Фото: Газета Daily
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с дополнительным выделением 887,4 млн руб из федеральной казны. При этом все с начала года федеральный бюджет выделил донскому региону 34,1 млрд руб.
Новые изменения увеличат вложения в здравоохранение, дорожное хозяйство и транспорт, образование и спорт, ЖКХ, социальную политику. Также при организации госзакупок было сэкономлено 9,7 млн руб — на эти средства купят четыре автомобиля для центра помощи детям и три — для учреждений образования.
«Около 151 млн руб предусмотрено в качестве субсидий объединениям участников долевого строительства для оплаты подключения проблемных объектов к инженерным сетям», — отметили в региональном правительстве.
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