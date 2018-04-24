Полиция Ростовской области во время ЧМ-2018 получит на бензин 95 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на покупку автомобильного топлива для нужд полиции Ростовской области на время проведения ЧМ-2018. 2,2 млн литров топлива израсходуют в течении двух месяцев, с 15 мая по 18 июля 2018 года.

По условия закупки, поставщик должен обеспечить покупку 1,3 млн литров автомобильного бензина АИ-92 стоимостью 52,5 млн руб., 800 литров АИ-95 стоимостью 34,8 млн руб. и 186,4 литров дизельного топлива на сумму 7,4 млн руб. Фирма поставщик уже определена, ей стала компания «РН-Карт». Она является постоянным поставщиком топлива для нужд ведомства. Подобные контракты публикуются регулярно, например, в апреле этого года прошел конкурс на закупку топлива для нужд полиции региона на сумму 42,4 млн рублей. За эту сумму поставщик обеспечивает поставку топлива в период с 30 марта по 31 июля текущего года.