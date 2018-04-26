Ещё
Компактный седан Mercedes-Benz А-Класса представлен живьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компактный седан Mercedes-Benz А-Класса представлен живьем 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Одной из самых интересных новинок автосалона в Пекине стал первый седан семейства А-Класса, пришедший на смену уходящей модели CLA. Причем, в Китае показали удлиненную версию, хотя глобальный вариант четырехдверки будет похожим.
Вести.Ru: последние новости
Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90 BMW открыла российские продажи "заряженного" спорткупе М4 Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz благодаря китайцам
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение