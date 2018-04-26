Компактный седан Mercedes-Benz А-Класса представлен живьем

Одной из самых интересных новинок автосалона в Пекине стал первый седан семейства А-Класса, пришедший на смену уходящей модели CLA. Причем, в Китае показали удлиненную версию, хотя глобальный вариант четырехдверки будет похожим.