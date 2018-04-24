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Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном
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Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz раскрыла детали о седане A-Class в модификации с увеличенной колесной базой, предназначенной для китайского рынка. Производство модели будет налажено на совместном предприятии Daimler и BAIC Motor. Старт продаж запланирован на вторую половину текущего года.
Стилистически четырехдверка не отличается от ранее представленного хэтчбека: дизайн новинки выполнен в соответствии с концепцией «чувственной чистоты» (Sensual Purity), которая выражается в избавлении от лишних элементов, будь то молдинг или «складка» кузова.
Длина седана составляет 4609 миллиметров, ширина — 1796, высота — 1460 миллиметров. Колесная база на 60 миллиметров больше, чем у хэтчбека и насчитывает 2789 миллиметров. Объем багажника — 420 литров.
Гамма двигателей на момент выхода модели на рынок будет состоять из 1,33-литровой «четверки», представленной в двух степенях форсировки — 136 и 163 силы, а также двухлитрового мотора мощностью 190 лошадиных сил. Коробка во всех случаях одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
В список оснащения модели войдут 64 варианта фоновой подсветки салона, мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления, навигация с дополненной реальностью и цифровая приборная панель.
Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения дебютировал в феврале текущего года. Модель получила совершенно новый дизайн и продвинутые системы безопасности от старших моделей, в том числе S-Class. Гамма моторов модели состоит из турбодвигателя объемом 1,3 литра, 225-сильной двухлитровой «четверки» и дизеля 1.6 мощностью 116 сил.
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