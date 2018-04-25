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Amazon начал доставлять товары в припаркованные автомобили
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Amazon начал доставлять товары в припаркованные автомобили 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Американский онлайн-ритейлер Amazon в партнерстве с компаниями General Motors и Volvo приступил к осуществлению доставки приобретенных у него товаров в багажники автомобилей своих покупателей. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Услуга, по данным агентства, будет пока оказываться в 37 американских городах и лишь потребителям, обладающим автомобилями двух указанных компаний, поскольку те предоставляют бесключевой доступ к багажникам выпускаемых ими авто. Среди предполагаемых пользователей люди, не желающие, по разным причинам, принимать курьеров непосредственно у себя в доме, но и не доверяющие — по соображениям сохранности — доставке посылок к порогу дома или квартиры.
"С помощью мобильного приложения мы получаем еще один удобный и безопасный способ доставки товаров нашим покупателям", — заявил агентству вице-президент Amazon по технологиям доставки Питер Ларсен.
По мнению аналитиков, новая услуга, если она приживется, позволит Amazon существенно увеличить число своих покупателей в США, поскольку только одна General Motors продала в этой стране более 7 млн автомобилей, оборудованных системой бесключевого доступа к багажнику. У Volvo такой сервис поддерживают все модели, изготовленные компанией после 2011 года.
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