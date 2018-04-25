Amazon начал доставлять товары в припаркованные автомобили

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. / ТАСС /. Американский онлайн-ритейлер Amazon в партнерстве с компаниями General Motors Volvo приступил к осуществлению доставки приобретенных у него товаров в багажники автомобилей своих покупателей. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Услуга, по данным агентства, будет пока оказываться в 37 американских городах и лишь потребителям, обладающим автомобилями двух указанных компаний, поскольку те предоставляют бесключевой доступ к багажникам выпускаемых ими авто. Среди предполагаемых пользователей люди, не желающие, по разным причинам, принимать курьеров непосредственно у себя в доме, но и не доверяющие — по соображениям сохранности — доставке посылок к порогу дома или квартиры.

"С помощью мобильного приложения мы получаем еще один удобный и безопасный способ доставки товаров нашим покупателям", — заявил агентству вице-президент Amazon по технологиям доставки Питер Ларсен.

По мнению аналитиков, новая услуга, если она приживется, позволит Amazon существенно увеличить число своих покупателей в США, поскольку только одна General Motors продала в этой стране более 7 млн автомобилей, оборудованных системой бесключевого доступа к багажнику. У Volvo такой сервис поддерживают все модели, изготовленные компанией после 2011 года.