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Amazon начала доставлять покупки в багажник автомобиля
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Amazon начала доставлять покупки в багажник автомобиля 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Интернет-магазин Amazon предложил покупателям из США новый способ доставки товаров. Клиентам, подписавшимся на услугу Key In-Car, не придется ждать и встречать курьера — доставщик сам сложит покупку в багажник автомобиля.
Сервис запущен в партнерстве с General Motors и Volvo, поэтому пока работает только с их марками. Автомобиль должен быть не старше 2015 года выпуска, также требуется наличие активной учетной записи OnStar или Volvo on Call. Воспользоваться Key In-Car могут жители 37 городов в США, сообщает The Verge.
По правилам Amazon, прямиком в багажник может быть доставлена любая посылка весом до 23 килограммов, а её габариты не должны превышать 65 х 55 х 40 саниметров. Также под Key In-Car не попадают товары, которые требуют подписи, стоят больше $1300 или поставляются сторонним продавцом.
Новая услуга тестировалась в Калифорнии и Вашингтоне на протяжении полугода. Начиная с сегодняшнего дня она доступна всем подписчикам платного сервиса Prime ($10,99 в месяц). Курьеры находят автомобиль клиента по GPS-координатам, номерным знакам и изображению.
Amazon продолжает упрощать жизнь клиентам. В конце прошлого года компания запустила сервис Amazon Key, в рамках которой курьеры в отсутствие хозяев могут открывать входную дверь, заходить в дом и оставлять там посылку.
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Чтобы воспользоваться услугой, потребуется заказать комплект In-Home Kit за $250. Набор включает «облачную» камеру видеонаблюдения Amazon Cloud Cam с функцией ночного видения и записи Full HD, а также «умный» замок производства Kwikset или Yale. Для удостоверения адреса доставки и входа в помещение курьеры Amazon используют мобильные сканеры.
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