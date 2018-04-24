SKODA Octavia — не оставляет сомнений! Только в апреле ваша выгода — 155 000 рублей

Стильная, динамичная и вместительная SKODA Octavia на специальных условиях уже в Атлант-М Тушино.

Кем станет SKODA Octavia в вашей семье?

Лучшим другом, который с легкостью разместит большую компанию в просторном салоне? Надежным партнером, технологическое оснащение которого обеспечит комфорт и уверенность на дороге?

Или всеобщим любимчиком, который покорит с первого взгляда своим безупречным дизайном?

SKODA Octavia. Идеальна в любой роли! Только в апреле! SKODA Octavia с выгодой до 155 000 рублей!

Пройдите тест-драйв и влюбитесь в этот автомобиль с первого километра

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Подробности уточняйте у менеджеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE7 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.04.2018 до 30.04.2018 года. Количество автомобилей ограничено. Указанные опции могут быть доступны за дополнительную оплату и могут быть недоступны в стандартных комплектациях.