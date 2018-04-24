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SKODA Octavia — не оставляет сомнений! Только в апреле ваша выгода — 155 000 рублей
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SKODA Octavia — не оставляет сомнений! Только в апреле ваша выгода — 155 000 рублей 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Стильная, динамичная и вместительная SKODA Octavia на специальных условиях уже в Атлант-М Тушино.
Кем станет SKODA Octavia в вашей семье?
Лучшим другом, который с легкостью разместит большую компанию в просторном салоне? Надежным партнером, технологическое оснащение которого обеспечит комфорт и уверенность на дороге?
Или всеобщим любимчиком, который покорит с первого взгляда своим безупречным дизайном?
SKODA Octavia. Идеальна в любой роли! Только в апреле! SKODA Octavia с выгодой до 155 000 рублей!
Пройдите тест-драйв и влюбитесь в этот автомобиль с первого километра
Выбрать SKODA из наличия
Подробности уточняйте у менеджеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780  Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11  www.atlant-motors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE7 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.04.2018 до 30.04.2018 года. Количество автомобилей ограничено. Указанные опции могут быть доступны за дополнительную оплату и могут быть недоступны в стандартных комплектациях.
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