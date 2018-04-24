Jaguar XE сразился в скорости с конькобежцем-олимпийцем

Седан Jaguar XE в модификации 300 Sport посоревновался в скорости с рекордсменом Олимпийских Игр по конькобежному спорту на самой длинной в мире искусственной ледовой трассе, расположенной в голландском Флевонице. Автомобилю предстояло улучшить время венгерского спортсмена Шаолиня Шандор Лю — четыре минуты и четыре секунды.

За рулем Jaguar XE 300 Sport находился тест-пилот марки Шон Хоги. Вместе с ним в машине ехала девушка Шаолиня — Элиза Кристи . В результате финишную черту «Ягуару» удалось пересечь уже через три минуты и три секунды, а его средняя скорость составила 59 километров в час.

От других модификаций Jaguar XE 300 Sport отличается выкрашенными в серый цвет боковыми зеркалами, задним спойлером и обрамлением решетки радиатора, большими колесными дисками, брендированными тормозными механизмами и особой цветовой гаммой окраски кузова.

Седан оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, совмещенной с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С нуля до 100 километров в час он способен разгоняться за 5,7 секунды.