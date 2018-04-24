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Марию Шарапову прокатили в Porsche 911
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Марию Шарапову прокатили в Porsche 911 

Авторамблер 46 минут назад
Фото: Авторамблер
На нем установлен турбированный двигатель объемом в 3,8 литра мощностью 690 л. с., который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2.8 секунды.
Пресса немало писала про возможный роман Шараповой и Веббера, потому что их не раз видели вместе, однако на самом деле они оба просто сотрудничают с Porsche: Шарапова является амбассадором компании, а Веббер тест-пилотом. В этот раз они уже не в первый раз по очереди прокатили друг друга с ветерком.
Забавнее всего смотреть на то, как за рулем сидит Шарапова: кажется, она слишком волнуется, чтобы следовать всем советам своего куда более опытного товарища, однако послушно вжимает педаль в пол в самом начале. А дальше наступает очередь Веббера волноваться: на скорости, которую мгновенно развивает спорткар, не так просто входить в повороты.
С Веббером за рулем все куда предсказуемее: он выжимает максимум из Porsche, заставляя теннисистку визжать от страха.
Спойлер: все закончилось хорошо.
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