Ещё
FAW показал дизайн будущих моделей суббренда Besturn
Далее:
Читайте также:
Ещё

FAW показал дизайн будущих моделей суббренда Besturn 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Новый прототип концерна FAW дебютирует на Пекинском автосалоне, который распахнет свои двери для представителей СМИ 25 апреля.
Снимки «паркетника» T-Concept опубликовало издание Autohome. По информации портала, концепт создан для демонстрации развития дизайна моделей суббренда Besturn: не считая марки Hongqi (под ней выпускают «партийные» автомобили), это самый престижный бренд FAW.
Тем интереснее написание марки на прототипе: Bestern вместо Besturn. Даже местные СМИ пока в недоумении — не то это просто досадная ошибка, не то бренд переименуют. Подробности должны появиться завтра. О «начинке» T-Concept информации тоже пока нет. У кроссовера — наглухо тонированные стекла, так что, возможно, в Пекин привезли макет.
Напомним, на данный момент в линейке Besturn имеются два кроссовера: компактный «паркетник» X40 и среднеразмерный X80. Первая модель россиянам пока не знакома, до нашего рынка она должна добраться в конце 2018 — начале 2019-го. В Поднебесной Besturn X40 доступен с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 114 л.с., который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Привод — только передний.
Кроссовер FAW Besturn X80 в РФ продают c апреля 2017-го, причем в дорестайлинговом виде, тогда как в Китае SUV обновился еще пару лет назад. У нас модель представлена со 142-сильным «атмосферником» 2.0 и «автоматом», цена — от 999 000 рублей. На китайском рынке двухлитровый мотор выдает 147 л.с., кроме АКП он еще может сочетаться с «механикой». Плюс в Поднебесной FAW Besturn X80 можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 186 л.с. Полный привод этому кроссоверу тоже не положен. Как ранее заявили в российском офисе FAW, рестайлинговый X80 в нашей стране появится уже в июне текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Nissan Qashqai-R с 2000-сильным мотором разогнали до невероятной скорости Lada Granta и Kalina отзывают из-за системы ЭРА-Глонасс Самый роскошный Volvo S90 получил потолочный проектор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение