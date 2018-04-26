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В Пекине представили новый FAW Jumpal D80
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В Пекине представили новый FAW Jumpal D80 

Car.ru 26 апреля 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг FAW на Пекинской автовыставке продемонстрировал серийный компактный кроссовер Jumpal D80, который призван составить конкуренцию Kia Sportage и Hyundai Tucson.
Габариты нового Jumpal D80 следующие: 4500 х 1835 х 1700 мм, размер колесной базы достигает 2700 мм.
В моторном отсеке небольшого паркетника располагается турбированный движок TD200 рабочим объёмом 1,2 литра, производительность которого 143 л.с. при максимальном крутящем моменте 204 Нм. В паре с ним работает 5-скоростная механическая трансмиссия или 6-диапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.
Уже в базе автомобиль получил систему курсовой устойчивости, кондиционер, электроусилитель многофункционального рулевого колеса, противобуксовочную систему, аудиокомплекс, электрические стеклоподъёмники, 17-дюймовые «катки» и многое другое.
Добавим, что цена нового кроссовера будет известна летом, а первая партия серийных моделей приедет в дилерские центры в III квартале нынешнего года.
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