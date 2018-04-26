В Пекине представили новый FAW Jumpal D80

Габариты нового Jumpal D80 следующие: 4500 х 1835 х 1700 мм, размер колесной базы достигает 2700 мм.

В моторном отсеке небольшого паркетника располагается турбированный движок TD200 рабочим объёмом 1,2 литра, производительность которого 143 л.с. при максимальном крутящем моменте 204 Нм. В паре с ним работает 5-скоростная механическая трансмиссия или 6-диапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Уже в базе автомобиль получил систему курсовой устойчивости, кондиционер, электроусилитель многофункционального рулевого колеса, противобуксовочную систему, аудиокомплекс, электрические стеклоподъёмники, 17-дюймовые «катки» и многое другое.

Добавим, что цена нового кроссовера будет известна летом, а первая партия серийных моделей приедет в дилерские центры в III квартале нынешнего года.