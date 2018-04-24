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В Москве собрали вместе рекордное количество «Лэнд Роверов»
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В Москве собрали вместе рекордное количество «Лэнд Роверов» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Российские владельцы Land Rover попытались установить рекорд Книги Гиннесса и собрали на Третьем транспортном кольце столицы 2152 автомобиля марки. Мероприятие приурочили к 70-летнему юбилею британского производителя.
Регистрация участников велась с помощью специального приложения. Через него также собирались необходимые данные для признания рекорда: фотографии с указанием времени и GPS-координат. За соблюдением правил следили представители Книги рекордов Гиннесса, однако был ли зафиксирован рекорд, станет известно только летом.
Автомобили собрались на внешней стороне Третьего транспортного кольца и следовали за машинами сопровождения. Все «Лэнд Роверы» равномерно распределились по всей длине магистрали. Координация рекорда происходила в прямом эфире «Авторадио».
Ранее в рамках празднования дня рождения бренда британский мастер сноу-арта Саймон Бек вытоптал силуэт Land Rover Defender на склоне горы во Французских Альпах. Длина арт-объекта составляет 250 метров. Чтобы его создать, Бек прошел 16,5 километра, сделав в общей сложности 20 894 шага.
Помимо этого, компания даже решилась на возобновление выпуска внедорожника Defender. Юбилейная модификация модели получила 405-сильный двигатель V8, автоматическую коробку передач и ограниченный тираж в 150 экземпляров.
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