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Jaguar представит очередные обновления в своей линейке XE
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Jaguar представит очередные обновления в своей линейке XE 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Jaguar представил новшества в своем седане XE.
Обновления выйдут под значком Landmark Edition.
Сразу можно заметить внешние изменения. Они касаются конструкции бампера, боковых конструкций кузова, окон и многого другого. Также можно выделить диски в вызывающие 18 дюймов и три эксклюзивных варианта по расцветке.
Сидения украшает кожаная обивка, однако это не все прелести салона люксового автомобиля. Их дополняют системы спутниковой навигации и датчики точной парковки.
Все эти современные технологии будет обслуживать дисплей в 10 дюймов. Прибавьте к этому систему экстренного тормоза и выезда и полосы парковки.
Что касается двигателя, то известно, что будут продаваться модели в сочетании как с дизельным, так и бензиновым мотором. Их мощность будет варьироваться от 180 до 247 лошадиных сил. Однако это не будет стоять в ущерб производительности.
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