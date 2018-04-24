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Ford Fiesta Sport Van — самый крутой фургончик, который только можно представить
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Ford Fiesta Sport Van — самый крутой фургончик, который только можно представить 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На базе Fiesta последнего поколения создали маленький фургон.
Ford добавляет ещё одного члена в семью Fiesta. Fiesta Sport Van — это младший братец Transit Custom, Transit Connect и Transit Courier в линейке LCV марки. Машинка очень интересная. Но самое главное, что она вместительная. Грузоподъёмность составляет 500 килограммов. Багажное пространство отличается резиновым напольным покрытием, есть четыре крючка. Кстати, в грузовой отсек лезут спокойно и очень длинные вещи — до 1,3 метра.
Для клиентов будут доступны два варианта силовых установок: либо 1,0-литровый EcoBoost с турбонаддувом в 125 «коней», либо 1,5-литровый дизельный TDCi мощностью 120 л.с. В ближайшее время будут оглашены показатели эффективности использования топлива и уровня выбросов CO2.
Интерьер Fiesta Sport Van выглядит знакомо, ведь салон, если сравнивать с легковым Fiesta, вообще не изменился. Вы найдёте тут новейшую информационно-развлекательную систему SYNC 3 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay и восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Также предлагается широкий комплекс систем безопасности. Система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, система мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Имеется и адаптивный круиз-контроль.
Стоимость Fiesta Sport Van не раскрыли. Не сказали и про рынки, на которых данный компактный фургон предложен окажется.
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