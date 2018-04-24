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В Германии продают эксклюзивную «Волгу» за 22,6 млн рублей
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В Германии продают эксклюзивную «Волгу» за 22,6 млн рублей 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
На одном из популярных сервисов онлайн-объявлений Германии на продажу выставили уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», стоимостью 299 000 евро, что в пересчете на российскую валюту составляет 22,6 миллиона рублей.
Уникальность автомобиля заключается в том, что от класической «Волги» ГАЗ-21 остался только кузов и внешние стилистические элементы. В остальном же это мощный спорткупе с начинкой от Mercedes-Benz S600. Пробег репликара составляет чуть более 12 тысяч километров. При постройке автомобили взяли шасси и все агрегаты от Mercedes-Benz S600 и заменили кузов на «волговский».
Под капотом самой мощной «Волги» установлен двигатель V12 рабочим объемом 5,5 литра и мощностью 500 лошадиных сил. Однако из-за того, что донор оказался шире «Волги» пришлось произвести некоторые кузовные работы. Так, из седана ГАЗ-21 превратился в купе, были переварены арки и крылья, чтобы кузов советского автомобиля встал на платформу Mercedes-Benz. При этом салон комбинация панели приборов осталась полностью от Mercedes-Benz. Кресла, руль и панель приборов обшили ярко красной кожей.
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