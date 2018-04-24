Огромный внедорожник-седан Maybach представили официально

В последние годы, на фоне взрывного роста популярности класса SUV, осваивать эти воды активно бросились не только мейнстрим-производители, но и элитные бренды, которые никогда в своей истории не ассоциировали себя с практичностью, брутальностью и проходимостью.

Bentley, Rolls-Royce, Maserati — неужели хоть кто-то может сказать, что их внедорожные модели соответствуют их традициям? К счастью, далеко не все компании готовы перечеркнуть наследие предков и выпустить абы-что, лишь бы с заветным шильдиком на капоте. Примером такого нетипичного подхода стал бренд Maybach , возрожденный как линейка ультра-роскошных моделей на базе Mercedes.

На автосалоне в Пекине Auto China 2018 компания представляет свое видение того, каким должен быть автомобиль, отвечающий чаяниям рынка и гармонично вписывающийся в культуру знаменитого немецкого бренда. Естественно, разрабатывая это авто немцы ориентировались на предпочтение элиты китайского общества. Правда тут есть небольшая ловушка — концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury оказался непохожим ни на что вообще. Во-первых, это седан с завышенной подвеской и элементами стиля SUV, а во-вторых, он просто огромен.

Предвестник будущего серийного вседорожного Maybach построен на платформе следующего поколения Mercedes-Benz GLS, шпионские фото которого не раз «всплывали» в Сети. Однако, автомобиль под брендом Maybach намного крупнее своего «базового» собрата. Длина кросс-медана повышенной проходимости Vision Ultimate Luxury составляет целых 5 метров 26 см, ширина 2 м 11 см, а высота 1 м 76.5 см. Таким образом, новинка длиннее и шире GLS, однако чуть ниже.

Экстравагантный форм-фактор кузова, тем не менее, наделен всеми стилистическими элементами, присущими бренду Maybach. Тут имеются и фирменная решетка радиатора с поперечными «лезвиями», и относительно узкая головная оптика, и разделенное в духе арт-деко остекление крыши и заднего окна. В широких колесных арках с пластиковой защитой установлены огромные 24-дюймовые «катки», которые, тем не менее, не смотрятся неуместными. Также в наличии огромное количество хрома в отделке экстерьера.

В салоне концептуального вседорожного Maybach, как и стоило ожидать, царит беспрекословная роскошь и чрезмерность во всем. Белое и розовое золото состязаются за каждый сантиметр убранства с с темным деревом и люксовой белой кожей. На борту 12.3-дюймовый дисплей, возвышающийся над передней панелью, и всего четыре сиденья, больше похожие на парящие императорские троны. Задний ряд гораздо более просторен, нежели передний, поскольку самые богатые китайцы (по вкусам которых и скроен концепт) пользуются услугами водителей и не крутят «баранку» самостоятельно.

Опять же, учитывая устремления руководства КНР по «озеленению» автопарка страны, Mercedes-Maybach наделили Vision Ultimate Luxury не V12 и даже не V8. В движение гаргантюанский кросс-седан приводится четырьмя электромоторами, и не важно, что электричество для аккумуляторной батареи на 80 кВтч будут производить ужасающие своей антиэкологичностью угольные электростанции (в 2014 году в Китае 77% электричества вырабатывалось на угольных электростанциях). Суммарная мощность силовой установки концепта составляет 750 л.с.

Максимальная скорость нового Майбах ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а дальность хода на полностью заряженных АКБ 500 км. Если использовать специализированные мощные зарядные станции, то за 5 минут можно восполнить заряд опустошенной батареи для путешествия в 100 км. Более того, инженеры Майбах предусмотрели возможность беспроводной зарядки.