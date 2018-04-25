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Пикап Nissan Navara подготовили для сурового бездорожья
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Пикап Nissan Navara подготовили для сурового бездорожья 

Motor.ru 11 минут назад
Фото: Motor.ru
На выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме компания Nissan представила особую модификацию пикапа Navara, построенную в сотрудничестве с фирмой Arctic Trucks. Новинка под названием Off-roader AT32 получила 32-дюймовые внедорожные покрышки и увеличенный дорожный просвет.
Специально разработанная для модели подвеска позволила увеличить клиренс на 20 миллиметров — до 243 миллиметров. Установка больших колес прибавила к общей высоте еще 20 миллиметров. Помимо этого, основные узлы машины — двигатель, коробку передач и топливный бак — защитили металлическими листами.
Дополнительно Nissan Navara Off-roader AT32 можно укомплектовать шноркелем и блокировкой переднего дифференциала (блокировка дифференциала в задней оси входит в стандартное оснащение).
После доработок у пикапа изменились углы въезда и съезда — 35 и 24 градуса против 30,4 и 22,2 у базовой машины. Также с 600 до 800 миллиметров увеличилась глубина преодолеваемого брода.
Nissan Navara оснащается 2,3-литровым дизелем мощностью 160 или 190 лошадиных сил (450 Нм). Первый из них сочетается только с шестиступенчатой «механикой», а второй — еще и с семидиапазонным «автоматом». Привод — полный, с принудительных подключением передней оси.
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