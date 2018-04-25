Новый Audi S8 раскрывает более спортивный стиль 

Audi S8 2019 модельного года был в значительной степени обделен вниманием, когда проходил испытания в Нюрбургринге. Дело в том, что автомобиль выглядит практически идентичным стандартной модели и только несколько моментов отличают высокопроизводительный S8 от обычного роскошного седана. Наиболее заметными изменениями являются спортивная выхлопная система с четырьма выхлопными трубами, новый задний бампер и диффузор.
При дальнейшем рассмотрении транспортного средства взгляд притягивают слегка пересмотренные боковые юбки и специальные колесные диски. Фотографам не удалось подобраться достаточно близко, дабы запечатлеть интерьер, который в значительной степени должен отличаться от стандартной модели. Поэтому остается ожидать новых снимков, которые возможно раскроют спортивное рулевое колеса, уникальную отделку и множество значков S8. Что касается оснащения, вероятно, Audi S8 будет подкреплен 4,0-литровым V8, производящим 550 лошадиных сил и 767 Нм крутящего момента в Porsche Panamera Turbo. Если предыдущие отчеты верны, двигатель позволит автомобилю ускоряться 0-100 км/ч за 4 секунды и достигать предельной скорости в 297 километров в час. Ожидается, что Audi S8 будет представлен в конце нынешнего года, одно из возможных мест дебюта — Парижский автосалон.