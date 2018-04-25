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Volvo наращивает объёмы продаж электрокаров
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Volvo наращивает объёмы продаж электрокаров 

Daily-Motor 45 минут назад
Фото: Daily-Motor
Представители шведского бренда заявили о том, что уже через семь лет примерно половина от общего числа продаж их продукции будет приходиться на розеточные автомобили. А главным рынком для реализации электрокаров компания видит Китай.
Volvo уже утвердили стратегию, согласно которой она будет работать в ближайшие годы и которая поможет ей стать одним из самых главных игроков в сегменте электрокаров в Поднебесной. Через семь лет доля экологических машин с электрическими силовыми установками должна вырасти до двадцати процентов и перейти показатель в семь миллионов машин.
Напомним, что ранее шведские представители уже пообещали, что к следующему году абсолютно все актуальные модели получат электроприводные версии. Что касается китайского рынка, то в его рамках компания в настоящее время продаёт S90 и S90L, а уже в скором времени стартует сборка нового гибридного паркетника XC60. Все три производственные площадки, которые расположены в Китае, спустя год будут заниматься выпуском исключительно гибридов и электрокаров. Именно за этим решением Volvo видит своё будущее.
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