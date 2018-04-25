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Logan и Sandero ждет очередное обновление
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Logan и Sandero ждет очередное обновление 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: zr.ru
Популярные бюджетные автомобили Logan и Sandero, продающиеся в Европе под брендом Dacia, обновились не так давно, осенью 2016 года. Спустя год были показаны обновленные «Логан» и «Сандеро» под маркой Renault, которые привезут в Россию. Теперь же пришла очередь модернизации этих моделей для рынков стран Южной Америки.
В ряде бразильских автомобильных СМИ появились патентные изображения рестайлинговых «Логана» и «Сандеро» для этих рынков, судя по которым, автомобили получат аналогичную стилистику, которую мы видели на патентных снимках этих моделей после обновления для России.
Logan укомплектуют новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями, а Sandero получит дополнительных секции задних фонарей на двери багажника. Для версии Stepway будет задействовано аналогичное решение.
Что касается технического оснащения, то из того, что известно на сегодня, стоит отметить появление у обеих моделей бесступенчатого вариатора. В моторную линейку должны войти 1,6-литровый двигатель SCe на 118 лошадиных сил, а также 1-литровый 79-сильный агрегат и 2-литровый «атмосферник» для Sandero RS.
Продажи обновленных Renault Logan и Sandero в Бразилии стартуют в начале 2019 года. В России рестайлинговые «Логан» и «Сандеро» должны появиться до конца этого года.
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