Logan и Sandero ждет очередное обновление

Популярные бюджетные автомобили Logan и Sandero, продающиеся в Европе под брендом Dacia , обновились не так давно, осенью 2016 года. Спустя год были показаны обновленные «Логан» и «Сандеро» под маркой Renault , которые привезут в Россию. Теперь же пришла очередь модернизации этих моделей для рынков стран Южной Америки.

В ряде бразильских автомобильных СМИ появились патентные изображения рестайлинговых «Логана» и «Сандеро» для этих рынков, судя по которым, автомобили получат аналогичную стилистику, которую мы видели на патентных снимках этих моделей после обновления для России.

Logan укомплектуют новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями, а Sandero получит дополнительных секции задних фонарей на двери багажника. Для версии Stepway будет задействовано аналогичное решение.

Что касается технического оснащения, то из того, что известно на сегодня, стоит отметить появление у обеих моделей бесступенчатого вариатора. В моторную линейку должны войти 1,6-литровый двигатель SCe на 118 лошадиных сил, а также 1-литровый 79-сильный агрегат и 2-литровый «атмосферник» для Sandero RS.