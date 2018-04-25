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«Провокационная элегантность»: новый Lexus ES представлен в Китае
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«Провокационная элегантность»: новый Lexus ES представлен в Китае 

LiveCars.Ru 14 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
В рамках Пекинского автосалона 2018 года состоялся мировой дебют седана Lexus ES нового, седьмого по счёту поколения. Автомобиль получил более стильный и современный дизайн экстерьера, а также множество инновационных решений и вариацию F-Sport.
Ещё до публичной премьеры в сети появлялись официальные фотографии нового седана Lexus ES, из которых стало понятно, что в оформление дизайна экстерьера машины использованы стилистические решения моделей LS и LC.
В компании дизайн машины называют «провокационная элегантность». Также представители японской премиальной марки рассказывают: «Lexus ES всегда был изящным роскошным седаном. Для нового поколения модели мы добавили смелые элементы дизайна, которые бросают вызов традиционным ожиданиям покупателей».
Благодаря пересмотренному дизайну седан Lexus ES нового поколения стал выглядеть более изящнее и благороднее, агрессивнее и спортивнее. В передней части машины появилась фирменная радиаторная решётка с фантастическим рисунком. Кроме этого в оформление экстерьера использован хром.
В основе седана Lexus ES лежит новая платформа Global Architecture-K, в конструкции которой использована высокопрочная сталь. Это позволило снизить массу автомобиля в сравнение с предшественником. При этом кузов седана стал жёстче.
В настоящее время известно, что седан нового поколения будет предлагаться в модификации Lexus ES 350. В моторном отсеке такого автомобиля расположен двигатель 3.5 V6, который способен генерировать 300 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает автоматическая коробка передач с восемью скоростями.
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