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Audi Q8 демонстрирует стильные линии в новых фотографиях
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Audi Q8 демонстрирует стильные линии в новых фотографиях 

Auto.Today 4 минуты назад
Фото: Auto.Today
Немецкая компания выпустила официальные тизерые изображения предстоящего Audi Q8. Руководство Audi пока мало говорит о модели, но обещает, что новинка дебютирует в ближайшем будущем.
Судя с представленных изображений, кроссовер будет иметь широкую решетку радиатора и спортивные черты. Детали трудно понять, но, если присмотреться, видно наклонную крышу, массивные легкосплавные колесные диски и тонкие задние фары. Поскольку Q8 была показана в виде концепций Q8 и Q8 Sport, реально ожидать появление спортивной передней панели с большими воздухозаборниками.
Внутри автомобиль обещает быть высокотехнологичным и роскошным, и включать цифровую приборную панель, кожаную обивку, металлические акценты, кожаное рулевое колесо, отличительные вентиляционные отверстия и современную информационно-развлекательную систему. По данным Audi, модель будет ездить на платформе MLB Evo и предлагаться с ассортиментом различных двигателей. Audi Q8 начального уровня может получить 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, производящий 252 лошадиные силы, в то время как более продвинутые версии — 3,0-литровый V6 с турбонаддувом, производящий 355 лошадиных сил.
В будущем также будет предложен плагин-гибридный вариант, оснащенный 3,0-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, электромотором и литий-ионным аккумулятором. Совокупная отдача силовой установки составит порядка 443 лошадиных силі, причем чисто электрический запас хода — 59 километров.
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