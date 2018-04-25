Renault Clio 2019 опередила возможный сентябрьский дебют в Париже

Автопроизводитель Renault готовится обновить две из своих моделей — Twingo и Clio. Ранее на тестировании уже был замечен Twingo с обновленным внешним видом. Теперь появились изображения Clio в камуфляже — пятого поколение модели.

Найти какие-либо новые детали дизайна сложно, та как автомобиль плотно укрыт камуфляжем и завешан поддельными деталями кузова. По слухам, на обновления авто очень повлияла концепт Renault Simbioz, в интерьере которого доминирует цифровой экран.

Напомним, что текущее поколение Clio появилось в 2012 году и ожидается, что в новинке будут сохранены все базовые технологии самостоятельного вождения.

Не исключена и полностью электрическая версия Renault Clio . Тогда как в настоящее время в распоряжении Renault Clio имеется несколько 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов.

Присутствует даже 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, который разгоняет модель до 100 км/в менее чем за 7 секунд.

Маловероятно, что Renault полностью переработает каждый предлагаемый двигатель, поэтому стоит ожидать, что, по крайней мере, несколько из возможных вариантов двигателей перенесут в пятое поколение.