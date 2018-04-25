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Renault Clio 2019 опередила возможный сентябрьский дебют в Париже
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Renault Clio 2019 опередила возможный сентябрьский дебют в Париже 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Renault готовится обновить две из своих моделей — Twingo и Clio. Ранее на тестировании уже был замечен Twingo с обновленным внешним видом. Теперь появились изображения Clio в камуфляже — пятого поколение модели.
Найти какие-либо новые детали дизайна сложно, та как автомобиль плотно укрыт камуфляжем и завешан поддельными деталями кузова. По слухам, на обновления авто очень повлияла концепт Renault Simbioz, в интерьере которого доминирует цифровой экран.
Напомним, что текущее поколение Clio появилось в 2012 году и ожидается, что в новинке будут сохранены все базовые технологии самостоятельного вождения.
Не исключена и полностью электрическая версия Renault Clio. Тогда как в настоящее время в распоряжении Renault Clio имеется несколько 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов.
Присутствует даже 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, который разгоняет модель до 100 км/в менее чем за 7 секунд.
Маловероятно, что Renault полностью переработает каждый предлагаемый двигатель, поэтому стоит ожидать, что, по крайней мере, несколько из возможных вариантов двигателей перенесут в пятое поколение.
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