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Renault испытывает новые Twingo и Clio
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Renault испытывает новые Twingo и Clio 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Закамуфлированный Renault Clio пятого поколения был замечен на испытаниях. За плотным камуфляжем и поддельными панелями трудно рассмотреть детали будущего хита. Говорят, что на новый автомобиль повлияла концепция Renault Symbioz Concept, в интерьере которой доминирует цифровой экран. Впрочем, этим Clio похож на новый Volkswagen Polo.
Текущее поколение Clio вышло на рынок в 2012 году. В новой версии, вероятно, будут реализованы базовые технологии самостоятельного вождения. Так же, может появиться полная электрическая версия. Применяя такие технологии, Renault стремится успеть за конкурентам в лице Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Электрическая система будет представлена вместе с традиционными силовыми агрегатами. Сейчас Clio представлен с несколькими четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Есть даже 1,6-литровый мотор с турбонаддувом, которая разгоняет Clio с 0 до 100 км/ч за 7 секунд. Скорее всего, некоторые из моторов будут представлены в новой версии машины.
Скорее всего, новый Renault Clio покажут на автосалоне в Париже в сентябре. По мере приближения к презентации, могут появиться изображения новинки с меньшим количеством камуфляжа.
Фото: motor1.com
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