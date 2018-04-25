Jaguar отправит двигатель V6 на «пенсию»

В связи с введением более жестких требований к вредным выбросам и значительным снижением продаж Jaguar планирует отказаться от 3,0-литрового мотора V6 с наддувом в моделях XE S, XF S, XJ и F-Pace. Таким образом, агрегат, производящий 380 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента уступит дорогу совершенно новому 3,0-литровому двигателю от Ingenium.

Еще в 2015 году ходили слухи, что агрегат V6 вскоре потеряет собственную актуальность и освободит дорогу для более мощных вариантов Ingenium. Спустя год компания выпустила целый ряд двигателей, включая бензиновые (с мощностью в 300, 400 и 500 лошадиных сил) и дизельные, производящие 275, 335 и 400 лошадиных сил. Главными преимуществами двигателей от Ingenium стали не только меньшее количество выбросов в окружающую среду, но и совместимость с передне-, задне— и полноприводной системой. Jaguar не уточняет сроков, но говорит, что в будущем шестицилиндровые двигатели заполнили пробел между 2,0-литровым бензиновым агрегатом (296 лошадиных сил) и 5,0-литровым V8 с наддувом, обеспечивающим 470 лошадиных сил. Поэтому компания желает расширить производство в Великобритании, выделив сборочную линию специально для компонентов Ingenium.