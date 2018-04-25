Everus EV — первый серийный электрический автомобиль Honda для Китая

Серийная версия Everus EV поступит в продажу до конца года, но только в Китае. Пока показан концепт.

Тема электрокаров, по-видимому, является мейнстримом Пекинского автосалона-2018, поскольку мы видим тут массу «зелёных» авто. Например, мы уже писали про iX3 и Sylphy. Вот и Honda презентует свой собственный автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Автомобиль исключительно для Поднебесной.

Everus — демонстрация серьёзных намерений компании. Хотя это официально и концепт-кар, он выглядит почти тем продуктом, который готов хоть завтра попасть на конвейер. Впрочем, завтра он на производственную линию точно не встанет. Нужно проделать кое-какую дополнительную работу, учесть малейшие нюансы.

Фактически переход от концепта к серийной версии произойдёт до конца года, когда электрический кроссовер и поступит в продажу. Но под брендом малоизвестным, никем не распиаренным Everus. Да, про значок «Хонда» можете и не мечтать. Машину станут собирать на предприятии GAC Honda.

Только одно изображение было показано, но по нему мы понимаем, что в основе явно лежит HR-V. Некоторые из кузовных панелей кажутся и вовсе одинаковыми или, по крайней мере, очень похожими. Хороший ориентир, на который имеет смысл равняться. По крайней мере, нам, как и многим, «донор» нравится. Он стильный, молодёжный — всё ровно так, как и нужно для машины такого сегмента.

Нам придётся подождать ещё немного, чтобы узнать технические характеристики, поскольку Honda пока, увы, не готова говорить о том, что находится под капотом. Надеемся, что мы не окажемся разочарованными. Понятно, что электромотор. А какие батареи? Какая трансмиссия в тандеме будет трудиться? Запас хода? Экономичность? Много вопросов, ответы на которые впереди. Но мы их непременно получим.

Зато мы знаем, что Honda планирует предоставлять данную модель Everus через сервис каршеринга Reachstar. Honda как раз инвестирует приличные деньги в этот проект. Насколько приличные? Тут сведениями подобными не владеем. Тем более, и не про это сейчас разговор.

Нужно заметить, что концепт Everus EV является частью плана Honda по выпуску на мировой рынок более 20 новых электромоделей до конца 2025 года. Надо сказать, что весьма амбициозно. Выполнимо ли — другой вопрос. На него ответ даст только время. Очевидно одно: будущее — за электромобилями. И тут ничего уже не изменить.

Что вам нравится/не нравится в этом концепте? Если бы поменяли что-то, то что конкретно? Или всё устраивает?

Кстати. В Пекине японская марка собирается презентовать плюс гибридный «Аккорд» и концепт Inspire. Есть очевидный повод посетить их стенд.