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Электрический внедорожник Audi e-tron SUV предлагает запас хода в 400 километров
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Электрический внедорожник Audi e-tron SUV предлагает запас хода в 400 километров 

Auto.Today 23 апреля 2018
Фото: Auto.Today
Когда представители немецкой корпорации впервые заговорили про концептуальный автомобиль e-tron, были предоставлены достаточно впечатляющие показатели. Руководство Audi говорило, что электрическая модель сможет проезжать до 500 километров без дополнительной подзарядки, однако реальные цифры оказались немного меньше. Производственная версия e-tron получила запас хода в 400 километров (по циклу вождения WLTP) благодаря наличию батареи на 95 кВт. Конечно, это неплохие показателя, которые превосходят Chevy Bolt с 380-километровым запасом.
Внушительные возможности, предоставляемые аккумулятором — не единственное преимущество автомобиля, поскольку Audi e-tron становится одним из первых автомобилей, поддерживающим быструю зарядку до 150 кВт. Таким образом, для пополнения заряда достаточно подождать всего тридцать минут, в то время как от розетки на 11 кВт — 8,5 часов.
Отмечается, единственным препятствием на пути компании является вопрос наличия общедоступных станций. Audi планирует началу прибытия автомобиля на европейский рынок, а точнее к концу нынешнего года создать сеть из 200 быстрых зарядных станций и к 2020 году увеличить их количество до 400 штук.
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