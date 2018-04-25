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Китайская Dongfeng делает ставку на автрынок РФ
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Китайская Dongfeng делает ставку на автрынок РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Руководство отечественного офиса компании Dongfent в лице генерального директора представительства бренда DFM в РФ господина Ван Пэна сообщило о том, что планирует сделать ставку на российский авторынок.
По словам руководителя DFM, за прошедший год китайская автомобильная марка реализовала в России 913 своих машин. План на 2018 год составляет не менее 3 тысяч автомобилей.
Кроме того, господин Пэн отметил, что рынок РФ остается для компании одним из самых приоритетных среди зарубежных, а также стратегически важным, даже несмотря на текущий низкий уровень продаж.
В нынешнем году в продажу в России поступит новая модель DFM под названием Fengguang 580, а в следующем году до нашей страны доедет компактный кроссовер AX4.
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