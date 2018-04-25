Китайская Dongfeng делает ставку на автрынок РФ

Руководство отечественного офиса компании Dongfent в лице генерального директора представительства бренда DFM в РФ господина Ван Пэна сообщило о том, что планирует сделать ставку на российский авторынок.

По словам руководителя DFM, за прошедший год китайская автомобильная марка реализовала в России 913 своих машин. План на 2018 год составляет не менее 3 тысяч автомобилей.

Кроме того, господин Пэн отметил, что рынок РФ остается для компании одним из самых приоритетных среди зарубежных, а также стратегически важным, даже несмотря на текущий низкий уровень продаж.

В нынешнем году в продажу в России поступит новая модель DFM под названием Fengguang 580, а в следующем году до нашей страны доедет компактный кроссовер AX4.