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Тюнеры разработали новую шикарную версию Mercedes
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Тюнеры разработали новую шикарную версию Mercedes 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Дебют Mercedes-AMG Project One состоялся в прошлом году и немецкий производитель сообщил, что его выпуск намечен на 2019 год.
Модель отличается огромной мощностью 1,6-литрового турбодвигателя V6 и четырех электромоторов, которые выдают 1000 л.с., а до первой сотни авто разгоняется за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость 350 км/ч.
Дизайнерская студия Invisivе разработала преемника проекта AMG Project One, который выглядит не менее впечатляюще, чем сам гиперкар. В частности он повторяет его длинный низкоповоротный и гладкий силуэт.
Названный C01 Vision, как утверждает дизайнер, автомобиль является «чисто электрической концепцией суперкара, готовой для использования в дорожном покрытии и асфальте».
Концепция использует технологию « Формула-1», в том числе легкую кузовную тележку, смонтированную на одинаково легком подрамнике, что обеспечивает оптимальную прижимную силу и воздушный поток автомобиля, сохраняя при этом привлекательный дизайн.
Боковой профиль концепта, с установленным в середине двигателем, дизайном передней кабины и уникальными колесами, выглядит как нечто из научно-фантастического фильма. Передняя панель — по крайней мере, то, что мы можем видеть — делится рядом реплик с текущим автомобилем, особенно округлым носом и гладкими светодиодными фарами.
Многие согласились, что автомобиль красиво оформлен и не исключено, что дизайнеры Mercedes примут несколько нот при создании своего собственного суперкара.
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