Chevrolet готовит для публики новый пикап Silverado HD

Сети стали доступны съемки нового поколения пикапов от Chevrolet

Модель имеет индекс Silverado с многообещающей приставкой HD.

По обзорам экспертов наблюдается конкуренция между двумя американскими автоигантами — Chevy и GM.

Визуально конструкции похожи, однако отличие существует в фарах и внешнем исполнении. Добавляются фары в современном светодиодном варианте.

Если дело касается силовых установок, то вполне вероятно, что на пикапе будет установлен мотор с объемом цилиндра V8, который способен выдавать нужную мощность для данного типа пикапа.