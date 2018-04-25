Chevrolet готовит для публики новый пикап Silverado HD 

Сети стали доступны съемки нового поколения пикапов от Chevrolet.
Модель имеет индекс Silverado с многообещающей приставкой HD.
По обзорам экспертов наблюдается конкуренция между двумя американскими автоигантами — Chevy и GM.
Визуально конструкции похожи, однако отличие существует в фарах и внешнем исполнении. Добавляются фары в современном светодиодном варианте.
Если дело касается силовых установок, то вполне вероятно, что на пикапе будет установлен мотор с объемом цилиндра V8, который способен выдавать нужную мощность для данного типа пикапа.
Не исключено, что в разработке фургона будут принимать участие как Ford, так и GM. Есть два варианта дебюта — автосалоны в Детройте или Чикаго. Поэтому все события предстоят в 2019 году.