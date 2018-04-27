Официально от первого лица: закрытие дилеров Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане

Компания ООО " Тойота Мотор" объявила о прекращении действия дилерских договоров с группой компаний «Крепость», управлявшей центрами Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане более 10 лет. О нелегком решении, причинах и перспективах работы в Красноярском крае и республике Хакасия рассказал корреспонденту ТАСС президент «Тойота Мотор», официального импортера автомобилей Toyota и Lexus на территории России и республики Беларусь, Сюдзи Суга.

— Вы сотрудничали с ГК «Крепость» более 10 лет, и буквально два дня назад объявили о прекращении партнерства. Причина должна быть, очевидно, веской. Что произошло?

— Решение о прекращении сотрудничества однозначно нельзя назвать легким. Однако важно составить хронологию событий. Дилер был проинформирован о критической ситуации еще шесть месяцев назад. Регулярные встречи по исправлению ситуации проводились последние два месяца. Финальное, но далеко не первое уведомление о планах по прекращению сотрудничества дилер получил две недели назад. Таким образом, это был длительный, трудоемкий процесс, в котором с нашей стороны было сделано все для разрешения ситуации в лучшую сторону.

— Что значит критическая ситуация?

— Это грубое многократное нарушение группой компаний дилерского соглашения в части выполнения обязательств перед «Тойота Мотор» и клиентами.

— О каких системных нарушениях обязательств перед клиентами идет речь?

— С января 2018 года несколько десятков жалоб со стороны клиентов на задержки выдачи автомобилей и ПТС дилерами из группы «Крепость». С октября 2017 года известны случаи, когда дилер не выдавал автомобили при наличии 100% предоплаты со стороны клиентов.

— Какие обязательства не были выполнены перед «Тойота Мотор»?

— Например, показатель кредитной нагрузки был превышен в два раза по отношению к плановому, зарегистрировано значительное снижение уровня удовлетворенности клиентов услугами дилера по продажам и сервису, и наконец, план по выходу из кризиса, согласованный обеими сторонами, не был выполнен группой «Крепость».

— Но дилер говорит обратное, что у них не было задолженности по обязательствам перед кредиторами.

— Я говорю о размере кредитной нагрузки, который превышает допустимый уровень, принятый в «Тойота Мотор», а не о просрочках платежей перед кредиторами.

Задолженность по обязательствам перед кредиторам или по выплате заработной платы сотрудникам не является основанием для прекращения либо не продления дилерского договора. Основанием является только существенное нарушение дилерского договора.

— То есть принятое решение не стало неожиданностью для ГК Крепость? Просто я пытаюсь понять, как дилер с 20-летним опытом работы в регионе, один из лучших в дилерской сети прекратил свое существование.

— Да, действительно, группа «Крепость» работает на рынке Красноярска более 20 лет, и долгое время демонстрировала высокие показатели как продаж, так и удовлетворенности клиентов. Дилерские центры Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане испытывали внутренние проблемы начиная с 2016 года. И мы естественно пытались нашим партнерам помочь. В течение последних лет «Тойота Мотор» работала с дилерами Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане по согласованному плану восстановления бизнеса, разработанному специально для дилерских центров Toyota и Lexus группы «Крепость». К сожалению, данный план не был выполнен со стороны дилера.

— Можете дать больше деталей о том, кто вовлечен в «Тойота Мотор» в процесс принятия решения?

— Это сложная кропотливая работа всего топ-менеджмента компании с участием ведущих бизнес-консультантов. Рабочие встречи длились по несколько часов и в какой-то момент перешли с еженедельной на ежедневную основу. Мы обсуждали разные варианты, но, к моему большому сожалению, решение о прекращении сотрудничества стало единственным возможной опцией.

— Самый важный вопрос: что делать клиентам? Ведь по словам дилера из-за непродления и расторжения дилерского соглашения он не может исполнить свои обязательства перед клиентами.

— Клиентам, прежде всего, необходимо обращаться в группу «Крепость». Выполнение обязательств дилером перед клиентами никак не зависит от дилерского договора. Оно зависит от индивидуальных договоров поставки, которые действуют до 18 мая 2018 года. «Тойота Мотор» продолжает по ним операции. Так, на момент расторжения дилером было полностью оплачено пять автомобилей, и они 26 апреля были переданы группе «Крепость». По оставшимся более 50 автомобилям предоплата получена частично, что является нарушением договора поставки между дилером и «Тойота Мотор». Запасные части были оплачены в последний день действия дилерского договора, они продолжают отгружаться. Единственное, что прекратила компания «Тойота Мотор», так это принимать новые заказы на автомобили и запасные части.

— Появилась информация, что к вам обратилась ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) за разъяснениями по сложившейся ситуации с группой компаний «Крепость»?

— Действительно я получил личное обращение от президента РОАД. Мы с уважением относимся к позиции РОАД, защищающей интересы дилерского сообщества, однако как уже было сказано, решение о расторжении не было одномоментным и стало итогом долгого процесса по поиску выхода из ситуации, при этом мы действовали строго в рамках дилерского соглашения и российского законодательства.

— Какие планы по регионам?

— Объем продаж автомобилей Toyota и Lexus, уверенные позиции брендов, высокая лояльность клиентов говорят о том, что Красноярский край и Республика Хакасия — регионы с высоким потенциалом. Мы сделаем все возможное, чтобы приобретение и обслуживание автомобилей Toyota и Lexus в соответствии с высокими стандартами качества компании было доступно в регионе как можно скорее.

— Сколько по времени займет поиск новых партнеров?

— Поиск может занять до шести месяцев.

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