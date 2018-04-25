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В России анонсирован новый автобренд
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В России анонсирован новый автобренд 

Авторамблер 10 минут назад
Фото: Авторамблер
Бренд WEY входит в состав концерна Great Wall Motor. Как сообщил представитель марки порталу Autonews, автомобили WEY будут дороже южнокорейских машин того же класса, и превзойдут их по качеству.
По его словам, бренд WEY появится в России не ранее 2020 года, но не позже 2025-го. " Сначала модели будут импортироваться, но не исключено, что в России мы со временем наладим производство WEY", — подчеркнул собеседник издания.
На сегодняшний день на домашнем китайском рынке WEY представлен двумя переднеприводными кроссоверами — VV5 и VV7. Первый доступен на домашнем рынке с 197-сильным турбомтором объемом 2 литра, второй — с более мощным 234-сильным агрегатом того же объема. В компании не исключают, что в будущем автомобили получат систему полного привода.
Информация о возможном появление WEY в России появилась еще в феврале. Тогда сообщалось, что производитель может привезти на российский рынок обе модели — VV5 и VV7.
Как сообщал «Авторамблер», на Франкфуртском автосалоне компания представила прототип электрического SUV, серийная версия которого в будущем может составить конкуренцию Tesla Model X.
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