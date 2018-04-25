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Audi привез в Пекин Q5 L с «роскошным пространством» в задней части
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Audi привез в Пекин Q5 L с «роскошным пространством» в задней части 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Первый внедорожник Audi с приводом на все колеса прибавил 88 миллиметров длины, что повысило удобство пассажиров второго ряда.
Пассажиры, отдыхающие на задних креслах, отныне могут получать удовольствие от дополнительных 110 мм пространства для коленей, что позволяет говорить о Audi Q5 L как о роскошном седане премиум-класса.
Грузоподъемность остается на прежнем уровне, но в зависимости от положения задних сидений багажное отделение размещает от 550 до 1550 литров объема груза.
В плане стилистики существенных изменений не произошло, исключение оставляют более длинные задние двери, подчеркивающие увеличение колесной базы.
Audi намерен продать на китайском рынке Q5 L в пяти комплектациях: Vogue, Lifestyle, Design, Sport и Sport plus. Все они отлично оснащены, и даже базовый вариант отличается 3-зонным автоматическим климат-контролем и встроенными смартфонами.
В комплектации Lifestyle или выше, производитель предлагает клиентам навигацию MMI, медиа-систему и полностью цифровой дисплей водителя.
Мощность обеспечивается 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 190 л.с. и 252 л.с. При меньшей конфигурации четырехцилиндрового блока, Q5 L достигает 100 км / ч за 8,6 секунды. Двигатель подключен исключительно к семиступенчатой коробке передач S-tronic, ответственной за предоставление питания на полноприводную систему Quattro.
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