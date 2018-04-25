Новый Jeep Renegade постепенно раскрывает детали

В течении последних нескольких месяцев детали нового кроссовера Jeep Renegade 2019 модельного года раскрываются с помощью шпионских изображений. На этот раз серия снимков показала, что передняя панель (в том числе бампер) получит ряд изменений.

Самые заметные — новые отверстия на бампере, пересмотренные противотуманные фары, которые значительно увеличились в размере и светодиодные фары. При этом были замечены и другие прототипы с обычными галогенными фарами, что также присутствуют на нынешней модели. Такие осветительные приборы, скорее всего, найдут свое применение в базовых и более доступных комплектациях. Задняя часть кроссовера осталась практически без изменений. Что касается интерьера, как следует из предыдущих снимков, внутри найдет свое применение массивный сенсорный дисплей, относящийся к информационно-развлекательной системе, при этом в качестве оснащения будет использоваться система мягкого гибрида. Ожидается, официальная премьера предстоящего Jeep Renegade состоится в пределах 2018 года.