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Новый Jeep Renegade постепенно раскрывает детали
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Новый Jeep Renegade постепенно раскрывает детали 

Auto.Today 6 минут назад
Фото: Auto.Today
В течении последних нескольких месяцев детали нового кроссовера Jeep Renegade 2019 модельного года раскрываются с помощью шпионских изображений. На этот раз серия снимков показала, что передняя панель (в том числе бампер) получит ряд изменений.
Самые заметные — новые отверстия на бампере, пересмотренные противотуманные фары, которые значительно увеличились в размере и светодиодные фары. При этом были замечены и другие прототипы с обычными галогенными фарами, что также присутствуют на нынешней модели. Такие осветительные приборы, скорее всего, найдут свое применение в базовых и более доступных комплектациях. Задняя часть кроссовера осталась практически без изменений. Что касается интерьера, как следует из предыдущих снимков, внутри найдет свое применение массивный сенсорный дисплей, относящийся к информационно-развлекательной системе, при этом в качестве оснащения будет использоваться система мягкого гибрида. Ожидается, официальная премьера предстоящего Jeep Renegade состоится в пределах 2018 года.
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