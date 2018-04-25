Представитель Lamborghini заявил о выходе Urus Plug-in Hybrid в ближайшие 18 месяцев

Lamborghini имеет большие виды на свой супер-внедорожник Urus, к которому уже проявляют интерес многие клиенты со всего мира.

В связи с этим итальянская компания будет участвовать в гонках и вскоре представит гибридную версию плагина.

Главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани подтвердил, что гибридный вариант внедорожника появится в ближайшие 18 месяцев. По предварительным данным, он позаимствует свой электрифицированный силовой агрегат от Porsche , что означает, что 4-литровый V8 с электродвигателем будет выдавать 680 лошадиных сил и не менее 850 Нм крутящего момента.

Urus станет первым в истории электрифицированным Lamborghini в истории, и за ним последуют преемники Huracan и Aventador, которые также получат электрический мотор. Гибридная трансмиссия сделает SUV еще более мощным, чем «обычный» Urus мощностью 650 л.с.

Но, чтобы иметь возможность инвестировать сотни миллионов в свои суперкары следующего поколения, автопроизводителю нужны свежие деньги от внедорожника Urus.

Вот почему бренд хочет превратить супер-внедорожник в «дойную корову», как и Porsche с его Cayenne около десяти лет назад. Цель Lamborghini состоит в том, чтобы ежегодно выпускать и продавать около 4000 единиц Urus.