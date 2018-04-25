Ещё
Для «УАЗа Патриот» разработали турбокит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для «УАЗа Патриот» разработали турбокит 

CarClub 34 минуты назад
Фото: CarClub
Фирма «ТД-Моторс» разработала и испытала систему турбонаддува для двигателя ЗМЗ-409. Теперь любой владелец «УАЗа Патриот» может обеспечить своей машине внушительную прибавку сил.
В базовый пакет входит турбокомпрессор GT28, перепрошивка блока управления двигателем, модернизация систем смазки, впуска, выпуска и охлаждения. Мастера занимаются с машиной от трех до пяти дней, и на выходе владелец получает около 180-200 л.с. и 320-340 Нм крутящего момента. Авторы проекта заявляют, что после такой переделки «Патриот» разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд! Стоит весь комплекс деталей и работ порядка 100 000 рублей.
Чтобы понять, насколько серьезный тюнинг предлагает «ТД-Моторс», приведем параметры заводского исполнения мотора: 135 л.с., 217 Нм, а время разгона до сотни производитель скромно не указывает (оно приближается к 20 секундам).
Еще один комплект требует доработки газораспределительного механизма. Он еще разрабатывается и для клиентов недоступен. С ним инженеры ожидают получить 210-230 л.с. и 340-360 Нм. Отметим, что о доработках трансмиссии ничего не говорится. Есть большие сомнения, что она сможет долго выдерживать нагрузку тюнинга. Долгую работоспособность не обещает и сама фирма: гарантия составляет всего полгода или 15 000 километров.
Отметим, что на коммерческий «УАЗ Профи» устанавливается доработанный двигатель ЗМЗ Про. Он выдает 149 л.с. и 235 Нм. В ближайшие месяцы его появление ожидается и на «Патриоте» с «Пикапом».
CarClub: последние новости
Lada Vesta Cross: названа дата начала продаж BMW показал новый дизайн мультимедиа-системы Новый Mitsubishi Lancer станет кроссовером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными68
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные в России иномарки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение