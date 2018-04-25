Для «УАЗа Патриот» разработали турбокит

Фирма «ТД-Моторс» разработала и испытала систему турбонаддува для двигателя ЗМЗ-409. Теперь любой владелец « УАЗа Патриот» может обеспечить своей машине внушительную прибавку сил.

В базовый пакет входит турбокомпрессор GT28, перепрошивка блока управления двигателем, модернизация систем смазки, впуска, выпуска и охлаждения. Мастера занимаются с машиной от трех до пяти дней, и на выходе владелец получает около 180-200 л.с. и 320-340 Нм крутящего момента. Авторы проекта заявляют, что после такой переделки «Патриот» разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд! Стоит весь комплекс деталей и работ порядка 100 000 рублей.

Чтобы понять, насколько серьезный тюнинг предлагает «ТД-Моторс», приведем параметры заводского исполнения мотора: 135 л.с., 217 Нм, а время разгона до сотни производитель скромно не указывает (оно приближается к 20 секундам).

Еще один комплект требует доработки газораспределительного механизма. Он еще разрабатывается и для клиентов недоступен. С ним инженеры ожидают получить 210-230 л.с. и 340-360 Нм. Отметим, что о доработках трансмиссии ничего не говорится. Есть большие сомнения, что она сможет долго выдерживать нагрузку тюнинга. Долгую работоспособность не обещает и сама фирма: гарантия составляет всего полгода или 15 000 километров.

Отметим, что на коммерческий «УАЗ Профи» устанавливается доработанный двигатель ЗМЗ Про. Он выдает 149 л.с. и 235 Нм. В ближайшие месяцы его появление ожидается и на «Патриоте» с «Пикапом».