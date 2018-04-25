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Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
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Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев 

Motor.ru 24 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan представила электрический седан Sylphy Zero Emission, построенный на базе хэтчбека Leaf последнего поколения. Модель дебютировала на автосалоне в Пекине и предназначается для продажи в Китае.
Никаких технических подробностей о новинке в Nissan не привели. В компании отметили лишь, что блоки аккумуляторов спрятаны под сиденьями модели. Максимальный запас хода автомобиля составляет 338 километров.
В перечень оснащения электрического седана входят подогрев сидений, а также система управления некоторыми функциями автомобиля при помощи смартфона.
Продажи седана в Китае начнутся в конце текущего года.
Электрический хэтчбек Nissan Leaf дебютировал в сентябре 2017 года. Модель комплектуется 150-сильным двигателем, который питается от блока аккумуляторов емкостью 40 киловатт-часов. В список оснащения модели входит система, позволяющая управлять ускорениями и замедлениями лишь педалью газа.
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