Представлен новый рамный внедорожник Nissan Terra

На Пекинской автовыставке прошел дебют нового рамного вседорожника Nissan Terra, который лежит на платформе пикапа Navara.

Габаритные размеры нового автомобиля следующие: 4882 х 1850 х 1 835 мм, расстояние между осями достигает 2850 мм, а клиренс равен 219 мм.

Внешний вид «проходимца» выполнен в стилистики модели Navara, однако модель выглядит более агрессивно.

Стандартная версия авто имеет задний привод, а в более богатых модификациях внедорожник будет предлагаться полноприводной системой с подключаемым передним мостом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом в раздаточной коробке.

В моторном отсеке Nissan Terra стоит 2,5-литровый двигатель, производительность которого 184 л. с. при максимальном крутящем моменте 251 Нм. Сочетаться с ним может 6-ступенчатая МКПП или 7-скоростной автомат.

Кстати, что в китайский дилерских центрах уже можно приобрести Nissan Terra. Модель доступна в 6-и комплектациях и стоит от 169 800 до 245 800 юаней (1,6 млн до 2,4 млн рублей).