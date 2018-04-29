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Представлен новый рамный внедорожник Nissan Terra
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Представлен новый рамный внедорожник Nissan Terra 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
На Пекинской автовыставке прошел дебют нового рамного вседорожника Nissan Terra, который лежит на платформе пикапа Navara.
Габаритные размеры нового автомобиля следующие: 4882 х 1850 х 1 835 мм, расстояние между осями достигает 2850 мм, а клиренс равен 219 мм.
Внешний вид «проходимца» выполнен в стилистики модели Navara, однако модель выглядит более агрессивно.
Стандартная версия авто имеет задний привод, а в более богатых модификациях внедорожник будет предлагаться полноприводной системой с подключаемым передним мостом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом в раздаточной коробке.
В моторном отсеке Nissan Terra стоит 2,5-литровый двигатель, производительность которого 184 л. с. при максимальном крутящем моменте 251 Нм. Сочетаться с ним может 6-ступенчатая МКПП или 7-скоростной автомат.
Кстати, что в китайский дилерских центрах уже можно приобрести Nissan Terra. Модель доступна в 6-и комплектациях и стоит от 169 800 до 245 800 юаней (1,6 млн до 2,4 млн рублей).
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