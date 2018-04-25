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Автобренд BMW назвал лучших российских автодилеров за 2017 год
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Автобренд BMW назвал лучших российских автодилеров за 2017 год 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Известный во всем мире автопроизводитель из Баварии BMW Group определился с номинантами на премию года среди автодилеров компании.
В номинации «Лучший автодилер в люксовом сегменте» — Московский автосалон "Авилон". Лучшим автодилером в сегменте продаж назван БалтАвто Трейд-М. Лучшим в сфере послепродажного сервиса был назван Московский автосалон «Рольф Премиум».
Лучшим автодилером по обслуживанию клиентов назван Ставропольский автосалон «КлючАвто». Награда «Управляющий года» досталась автосалону «Барс» из Омска.
Опорными точками в определении призеров стали основные показатели деятельности автодилерских центров: реализация автотехники, запчастей и работа с клиентами.
Гендиректор российского подразделения BMW Group Штефан Тойхерт выступил с речью на мероприятии по награждению.
Он в частности отметил, что автодилерская сеть является равноправным партнером концерна и выполняет пожалуй самую тяжелую работу — работу с клиентами.
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