Автобренд BMW назвал лучших российских автодилеров за 2017 год

Известный во всем мире автопроизводитель из Баварии BMW Group определился с номинантами на премию года среди автодилеров компании.

В номинации «Лучший автодилер в люксовом сегменте» — Московский автосалон "Авилон" . Лучшим автодилером в сегменте продаж назван БалтАвто Трейд-М. Лучшим в сфере послепродажного сервиса был назван Московский автосалон «Рольф Премиум».

Лучшим автодилером по обслуживанию клиентов назван Ставропольский автосалон «КлючАвто». Награда «Управляющий года» досталась автосалону «Барс» из Омска.

Опорными точками в определении призеров стали основные показатели деятельности автодилерских центров: реализация автотехники, запчастей и работа с клиентами.

Гендиректор российского подразделения BMW Group Штефан Тойхерт выступил с речью на мероприятии по награждению.

Он в частности отметил, что автодилерская сеть является равноправным партнером концерна и выполняет пожалуй самую тяжелую работу — работу с клиентами.