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Новые фотографии самой быстрой BMW M2 Competition перед премьерой в Пекине
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Новые фотографии самой быстрой BMW M2 Competition перед премьерой в Пекине 

RU BMW 43 минуты назад
Фото: RU BMW
В настоящее время в сети появились несколько новых фотографий, показывающих компактный спортивный автомобиль BMW M2 Competition мощностью 410 л.с. на промышленном объекте в Китае.
Автомобиль серебристо-серого цвета сегодня празднует свою мировую премьеру на автосалоне Auto China 2018 в Пекине.
В дополнение к новому внешнему цвету заметны и другие изменения в дизайне M2, в частности, модифицированный передний фартук с дополнительными увеличенными воздухозаборниками, новые двойные «ноздри» соединенные между собой оптической связью, эксклюзивные наружные зеркала M и новые разработки выхлопных труб.
Наиболее важные технические новшества обновленного M2 расположены под капотом, там установлен biturbo inline S55 мощностью 410 л.с., который ранее использовался только в M3 и M4. Он обеспечивает максимальный крутящий момент в 550 ньютоно метров в промежутке 2350 — 5230 об/мин. коленчатого вала двигателя.
Баварцы заявляют, что в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями BMW M2 Competition с места до 100 км/час сможет разогнаться за 4,2 сек., что также на 0,1 сек. быстрее чем показатель у обычной BMW Х2.
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