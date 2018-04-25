Mazda CX-8 начинает покорение мира

Стартовавший в Пекине ежегодный автосалон стал первой зарубежной площадкой для нового внедорожника Mazda CX-8. Изначально сообщалось, что модель предназначена исключительно для домашнего рынка Японии, но теперь производитель планирует вывести кроссовер на рынки других стран.

Китай станет первым экспортным рынком для автомобиля. При этом, производитель внес некоторые коррективы с целью оптимизировать модель под интересы китайских автолюбителей. Выпуск Mazda CX-8 будет организован на территории Поднебесной на одном из совместных предприятий. В Китае модель с длиной кузова в 4 900 мм будет предлагаться покупателям с тремя рядами сидений, с посадочной формулой на шесть или семь человек.

Единственный доступный бензиновый силовой агрегат объемом 2.5 литра и мощностью в 253 «лошади» работает только в паре с автоматической трансмиссией. Полный привод будет доступен в дорогих комплектациях, в то время как базовые версии окажутся моноприводными.

В зависимости от комплектации, японский кроссовер получил диски размером до 18 дюймов, мультимедиа-комплекс с дисплеем над передней панелью, панорамную крышу, светодиодные фары, проекционный дисплей, систему распознавания пешеходов, предотвращения лобовых столкновений и так далее.

О сроках появления Мазда СХ-8 в продаже пока ничего не сообщается.