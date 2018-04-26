В Пекине представлен новый вариант кроссовера Mazda CX-8

Автогигант Mazda на Международной автовыставке в Пекине провел презентацию новой модификации семейного кросса CX-8.

Новый автомобиль разработан специально для поднебесного авторынка, и модель впервые продемонстрировали за пределами Японии.

Размеры китайского варианта Mazda CX-8 останутся прежними: 4900 х 1840 х 1730 мм, колесная база составит 2 930 мм. Модель будет доступна в 6— и 7-местном кузове.

В движение кроссовер будет приводиться турбированным двигателем Skyactiv-G рабочим объёмом 2,5 литра, который выдает 253 л.с. В тандеме с ним будет трудиться 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Тип привода может быть как передний, так и полный.

Производство полноразмерного паркетника совсем скоро начнется на мощностях совместного предприятия Changan Mazda Automobile. В китайские дилерские центры бренда CX-8 поступит до конца нынешнего года.