Hyundai показала новый седан, который больше и красивее Elantra

На автосалоне в Пекине состоялась премьера модели Hyundai Lafesta, которая будет продаваться исключительно на китайском рынке. Как сообщает пресс-служба компании, в длину четырехдверка достигает 4 660 мм, а колесная база автомобиля составляет 2 700 мм.

Автомобиль построен по мотивам женевского концепт-кара Le Fil Rouge. На это указывает линия крыши и массивная хромированная решетка радиатора. Что касается моторной гаммы, то в нее войдут агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра. Пару им составит семиступечатый «робот» с двумя сцеплениями.

В Китае продажи модели стартуют ближе к концу года. Тогда же будут объявлены комплектации и цены.