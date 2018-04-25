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Hyundai показала новый седан, который больше и красивее Elantra
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Hyundai показала новый седан, который больше и красивее Elantra 

Авторамблер 25 апреля 2018
Фото: Авторамблер
На автосалоне в Пекине состоялась премьера модели Hyundai Lafesta, которая будет продаваться исключительно на китайском рынке. Как сообщает пресс-служба компании, в длину четырехдверка достигает 4 660 мм, а колесная база автомобиля составляет 2 700 мм.
Автомобиль построен по мотивам женевского концепт-кара Le Fil Rouge. На это указывает линия крыши и массивная хромированная решетка радиатора. Что касается моторной гаммы, то в нее войдут агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра. Пару им составит семиступечатый «робот» с двумя сцеплениями.
В Китае продажи модели стартуют ближе к концу года. Тогда же будут объявлены комплектации и цены.
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