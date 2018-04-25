Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле

Компания Hyundai представила на Пекинском автосалоне среднеразмерный седан Lafesta. Машина выполнена в новом фирменном стиле марки — Sensuous Sportiness, «чувственная спортивность».

Первенцем нового дизайн-языка был концепт-кар Le Fil Rouge, показанный месяц назад на Женевском автосалоне, а Lafesta — первый серийный автомобиль, выполненный в этом стиле. Его особенностями является «нахмуренная» оптика, визуально объединенная с решеткой радиатора, рельефная боковина с подштамповкой на задней двери и короткий «хвостик» на крышке багажника.

Судя по размерам, машина создана на базе седана Hyundai Elantra : колесная база совпадает (2700 миллиметров), а длина у «Лафесты» чуть-чуть больше и составляет 4660 миллиметров (+90 миллиметров).

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Под капотом — мотор 1,6-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Точных характеристик пока нет, но на других моделях Hyundai этот мотор развивает от 177 до 204 лошадиных сил.

Пока неизвестно, будет ли Lafesta продаваться за пределами Китая: в Европе у Hyundai уже есть похожая более компактная машина на базе хэтчбека i30. Сборка Hyundai Lafesta на совместном предприятии Beijing Hyundai в Чунцине начнется уже в этом году.