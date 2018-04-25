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Иномарки подорожают в два этапа
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Иномарки подорожают в два этапа 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
С 1 апреля в России ввели повышенные ставки утилизационного сбора. Для легковушек с двигателями объемом до 1 литра сбор вырос на 17,9%, до 33 тыс. рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90%, до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3%, до 126 тыс. рублей.
Напомним, утилизационный сбор взимается со всех автопроизводителей, однако те компании, которые собирают машины на российских заводах, получают компенсационные государственные субсидии. Потому повышение цен коснется, в первую очередь, иномарок, которые ввозятся в Россию из-за рубежа.
Традиционно наибольшим спросом пользуются именно машины с моторами объемом от 1 до 2 литров и от 2 до 3,5 литров. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает, что повышение розничных цен в связи с возросшими сборами будет происходить в два этапа. Первая волна придется на лето, так как у большинства автопроизводителей происходит смена модельного года. По словам представителя ГК «Автоспеццентр», вторая волна произойдет с нового календарного года и смешается с инфляционным ростом цен.
По его оценкам, конечный рост цен на иномарки будет соизмерим с повышением самого сбора. Эксперты пришли к заключению, что, повышая налоговые ставки на наиболее востребованные ввозимые автомобили, государство «либо спровоцирует переход импортеров на локализацию производства, либо, что вероятнее, окончательно убьет импорт недорогих машин».
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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