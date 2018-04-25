LEXUS GX в Лексус — Измайлово. Мужской подход к роскоши

До 30 апреля вы можете стать обладателем Lexus GX с особыми привилегиями при покупке. Воспользуйтесь преимуществом в размере 200 000 рублей* при покупке Lexus GX в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In.

Впечатляющая мощь и непревзойденная динамика: Lexus GX демонстрирует фантастические характеристики как на дороге, так и в условиях бездорожья. Решительно преодолевая любые преграды на своем пути, чистокровный рамный внедорожник Lexus GX воплощает мужской подход к роскоши.

Подарите себе особую уверенность и спокойствие за рулем вашего Lexus GX благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года при покупке автомобиля.

Информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве автомобилей, а также иные подробности уточняйте в Лексус — Измайлово на официальном сайте или по телефону +7 (495) 666-2000

Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 По адресу: Горьковское шоссе, 1-й км от МКАД

www.lexus-i.ru *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus GX 460 2017 и 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП (максимальной цены перепродажи а/м). Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте в Лексус — Измайлово по телефону +7 (495) 666-2000.

**Программа распространяется на новые автомобили Lexus GX, приобретенные с 1 сентября 2017 года. Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля Lexus GX первым клиентом.

Получить более подробную информацию о подключении к программе «Помощь на дорогах» при покупке а/м можно в Лексус — Измайлово и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).