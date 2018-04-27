Audi отзывает 1,16 млн авто по всему миру

Audi отзывает 1,16 млн автомобилей по всему миру

Audi AG отзывает по всему миру 1,16 млн автомобилей из-за неисправности электрических насосов системы охлаждения, которая увеличивает риск возгорания. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя немецкой компании.

Согласно отчетам, поданным американским регуляторам, на рынке США компания отзывает 342 867 автомобилей.

"Эти автомобили оснащены 2-литровыми турбодвигателями FSI. Электрические насосы их системы охлаждения со временем могут забиться отходами системы охлаждения, что ведет к перегреву. Кроме того, не исключено короткое замыкание из-за попадания в насос влаги", — пояснила Volkswagen, владеющая брендом Audi, в письме к Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA).

В письме сказано, что дилеры заменят насосы, но пока необходимых деталей нет в наличии. Владельцам автомобилей сообщат о развитии ситуации 11 июня.