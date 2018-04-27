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Audi отзывает 1,16 млн авто по всему миру
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Audi отзывает 1,16 млн автомобилей по всему миру 

Прайм 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Руслан Кривобок
Audi AG отзывает по всему миру 1,16 млн автомобилей из-за неисправности электрических насосов системы охлаждения, которая увеличивает риск возгорания. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя немецкой компании.
Согласно отчетам, поданным американским регуляторам, на рынке США компания отзывает 342 867 автомобилей.
Отзыву подлежат определенные модели кабриолетов Audi A5, седанов A5 и Audi Q5, выпущенные между 2013 и 2017 годами. Кроме того, отзыв коснулся автомобилей Audi A6, произведенных в 2012—2015 годах, а также седанов Audi A4 и внедорожников A4 производства 2013—2016 годов.
"Эти автомобили оснащены 2-литровыми турбодвигателями FSI. Электрические насосы их системы охлаждения со временем могут забиться отходами системы охлаждения, что ведет к перегреву. Кроме того, не исключено короткое замыкание из-за попадания в насос влаги", — пояснила Volkswagen, владеющая брендом Audi, в письме к Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA).
В письме сказано, что дилеры заменят насосы, но пока необходимых деталей нет в наличии. Владельцам автомобилей сообщат о развитии ситуации 11 июня.
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