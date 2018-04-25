Nissan Navara приспособили под жесткое бездорожье

Компания Nissan представила лимитированную версию пикапа Nissan Navara под именем Off-Roader AT32, разработанную совместными усилиями со специалистами исландской компании Arctic Trucks. В результате грузовик приобрел расширенные внедорожные характеристики.

В частности, Navara AT32 стал обладателем увеличенного на 20 мм клиренса и полноценной стальной защиты днища. В качестве опции предусматривается наличие блокировки дифференциала передней оси и шноркеля, обеспечивающего возможность преодолевать водные преграды с глубиной брода до 800 мм.

В результате доработок, предлагаемых пакетом, дорожный просвет увеличивается до 243 мм, а угол въезда пикапа вырос до 35 градусов. С учетом установки внедорожной резины и расширенных колесных арок, автомобиль более уверенно себя чувствует не только на дорогах с плохим покрытием, но и вне их.

В техническом плане никаких изменений для пикапа не предусматривается. В Европе модель оснащается двум версиями 2.5-литрового дизеля мощностью 163 и 190 «лошадей» соответственно. Трансмиссия — автоматическая с семью диапазонами.

Презентация пикапа с дополнительным пакетом прошла в Великобритании. В какую цену обойдется предлагаемый пакет Off-Roader AT32, пока не сообщается.