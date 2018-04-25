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Geely Icon: кроссовер, воплотивший в себе 8-битный стиль
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Geely Icon: кроссовер, воплотивший в себе 8-битный стиль 

Car.ru 25 апреля 2018
Фото: Car.ru
Geely Icon — это тот кроссовер, с которым китайский автогигант связывает большие надежды в будущем.
Geely презентовала на Пекинском автосалоне-2018 совершенно необычный концепт-кар Icon. По данным Autocar, китайский автопроизводитель не даёт никаких подробностей о моторе, но зато не скрывает того факта, что в основе лежит платформа CMA от Volvo. Точно такая же и у нового XC40.
Главный дизайнер Geely Ги Бургойн заявляет, что машина выполнена в 8-битном стиле. Что это за стиль такой? Видимо, делается акцент на том, что авто смотрится очень технологичным. Прямо как какой-нибудь гаджет. Скажем, что шоу-кар не имеет центральной стойки, а двери у него распашные.
Стилистически автомобиль прост. Но одновременно этот SUV и самобытен невероятно. Крыша представляет собой огромную стеклянную панель, которая идеально подходит для концепта, потому что она даёт каждому из нас возможность пристально рассмотреть детали интерьера.
В салоне обнаруживаем четыре отдельных кресла. Весьма нетрадиционно смотрится решение обшить приборную панель серой тканью. Кругом дисплеи, повсюду сенсорные кнопки.
Geely не делится никакой информацией о том, планирует ли когда-то превратить этот квадратный автомобиль в серийную модель.
А лично вам хотелось бы однажды узнать, что данный концепт-кар пошёл в серию?
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