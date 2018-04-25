Geely презентовала внедорожник Concept Icon

Состоялась официальная презентация нового внедорожника модели Geely Concept Icon.

Ещё несколько лет назад знающие автомобилисты могли сказать, что китайский автопроизводитель пытается клонировать модели именитых брендов, чтобы раскрутиться. Однако, в настоящее время положение вещей изменилось, и компания смогла выработать свой индивидуальный стиль, который очень трудно перепутать с конкурентами.

Над разработкой дизайна нового внедорожника работал Гай Бергон, который и придумал внедрение так называемых фар в виде петель бесконечности, а также оригинальных дверных конструкций.

Изюминкой салона новинки стала восхитительная мультимедийная система с отдельными экранами для каждого пассажира. Благодаря уникальной системе, все члены поездки смогут общаться друг с другом и делиться важной информацией просто прикасаясь к тачскрину.