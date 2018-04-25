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Geely презентовала внедорожник Concept Icon
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Geely презентовала внедорожник Concept Icon 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Состоялась официальная презентация нового внедорожника модели Geely Concept Icon.
Ещё несколько лет назад знающие автомобилисты могли сказать, что китайский автопроизводитель пытается клонировать модели именитых брендов, чтобы раскрутиться. Однако, в настоящее время положение вещей изменилось, и компания смогла выработать свой индивидуальный стиль, который очень трудно перепутать с конкурентами.
Над разработкой дизайна нового внедорожника работал Гай Бергон, который и придумал внедрение так называемых фар в виде петель бесконечности, а также оригинальных дверных конструкций.
Изюминкой салона новинки стала восхитительная мультимедийная система с отдельными экранами для каждого пассажира. Благодаря уникальной системе, все члены поездки смогут общаться друг с другом и делиться важной информацией просто прикасаясь к тачскрину.
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